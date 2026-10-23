Man gewond bij ruzie in huis in Tilburg, verdachte slaat op de vlucht

Een man is vrijdagavond gewond geraakt bij een ruzie in een huis aan de Buurmalsenlaan in Tilburg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de verdachte.

De politie werd opgeroepen voor een steekpartij in het huis. Toen agenten daar aankwamen, bleek de man gewond te zijn geraakt door fysiek geweld en niet te zijn gestoken.

Verdachte op de vlucht

Het slachtoffer had ruzie met een andere man, die daarna op de vlucht sloeg. De politie is naar de verdachte op zoek en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.