Robert Maaskant wordt bondscoach van piepklein eilandje in de Stille Oceaan

Palmbomen, witte stranden en voetbal op een eilandengroep waar nog geen tienduizend mensen wonen. Robert Maaskant (57) staat voor een bijzonder avontuur. De Nederlandse trainer wordt bondscoach van Tuvalu: een eilandstaat in de Stille Oceaan, op ruim dertig uur vliegen van Nederland.

Afgelopen augustus werd Maaskant gebeld door technisch directeur Michiel van der Werf, voormalig jeugdtrainer bij PSV. De twee kennen elkaar al langer. "Hij zocht iemand die avontuurlijk ingesteld is, maar ook serieus genoeg om dit project op te pakken. Ik vind het leuk, dus vandaar."

Tuvalu ligt zo’n drieduizend kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland en is een van de meest afgelegen eilanden ter wereld. Door de stijgende zeespiegel dreigt de eilandstaat in de toekomst grotendeels onder water te verdwijnen.

De oud-trainer van onder meer NAC Breda, Willem II en Go Ahead Eagles reageerde enthousiast op het aanbod. “Ik kreeg er een glimlach van op mijn gezicht. Ik dacht ook direct: dat is mooi.” Het sportieve doel met de kleine eilandstaat is om FIFA-lid te worden. Als het land het 212ste lid wordt, mag het meedoen aan kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal. "Dat traject gaan we in."

Vierlandentoernooi

Maaskant, die een contract voor één jaar heeft getekend, zegt dat meer dan veertig mensen zich hebben gemeld die deel willen uitmaken van zijn technische staf. "Zowel als teammanager, persvoorlichter en assistent-trainer. Dat begrijp ik ook, want het is een prachtig avontuur."

Maaskant heeft de spelersgroep nog niet zelf getraind. De groep spelers is hier nog onbekend, maar daar kan verandering in komen. Verdediger Jason Alama krijgt vanaf volgende week wel de kans om zich te bewijzen tijdens een stage bij VVV-Venlo.

In januari begint Maaskant aan zijn nieuwe baan. Tuvalu doet dan mee aan het vierlandentoernooi in Nieuw-Zeeland. Ook Tonga, de Cookeilanden en Kiribati nemen deel.

Maaskant is de derde Nederlandse bondscoach van Tuvalu. Foppe de Haan leidde de ploeg in 2011 tijdens zes wedstrijden. Leen Looijen was in 2013 tijdelijk bondscoach. Maaskant neemt assistent-trainer Thijs Matla uit Deurne mee naar Tuvalu. Hij is nu hoofd jeugdopleiding bij VVV-Venlo.