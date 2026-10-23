Man raakt weg kwijt, rijdt bord omver en maakt tocht door Valkenswaard

Een automobilist heeft vrijdagavond een bijzondere tocht door Valkenswaard gemaakt. Hij reed de verkeerde kant de rotonde op, reed een straatnaambord omver en kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand. Hij bleek een vriend voor hem kwijt te zijn geraakt en niks gedronken te hebben.

De man uit België reed met zijn auto de verkeerde kant de rotonde op aan de Leenderweg. Vervolgens draaide hij naar rechts de John F. Kennedylaan op, maar daarbij reed hij een straatnaambord omver.

Getuigen zagen de man en reden achter hem aan om de politie te waarschuwen. De tocht ging verder richting de Warande, waar de man omdraaide om weer terug richting de Leenderweg te rijden. Net voor de rotonde draaide hij af richting de Oase, waar de auto in de berm tot stilstand kwam.

Tegengehouden

Toen de man door wilde rijden, werd hij tegengehouden door de getuigen. Terwijl zij wachtten op de politie kwamen er twee boa's in burger voorbij die hebben geassisteerd tijdens het wachten op de politie.

Agenten hoorden de verhalen van de automobilist en de getuigen aan. De Belgische man bleek een vriend die voor hem reed, kwijt te zijn geraakt door het onstuimige weer. Hij is rond gaan rijden om hem te vinden. De man moest terug naar België, maar had geen telefoon bij. Uit een blaastest bleek dat hij niet gedronken had. De rechter voorkant van de auto is beschadigd geraakt.