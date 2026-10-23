FC Eindhoven verliest mini-Lichtstadderby van Jong PSV

FC Eindhoven heeft vrijdagavond met 1-2 verloren van Jong PSV in de mini-Lichtstadderby. Rayan Buifrahi scoorde voor de thuisploeg, maar een strafschop voor Jong PSV besliste de wedstrijd. Ondanks veel kansen slaagde FC Eindhoven er niet in de gelijkmaker te maken. Er waren 2.802 toeschouwers bij het duel aanwezig.

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FC Eindhoven begon de wedstrijd met dezelfde basiself als bij het vorige duel. Trainer Jan Poortvliet kon weer beschikken over Amir Bryson en Tyrese Simons, die na blessures terugkeerden op de bank. Jong PSV kwam al na tien minuten op voorsprong door een doelpunt van Samuel Dumbili, maar FC Eindhoven wist zich goed te herpakken.

Na twintig minuten kreeg FC Eindhoven meer grip op het spel. Rayan Buifrahi maakte in de 31e minuut de gelijkmaker met een knappe actie en schot in de korte hoek. De Blauwwitten hadden daarna meerdere kansen om op voorsprong te komen, waaronder een vrije trap van Buifrahi die op de lat belandde. Toch bleef het bij 1-1 tot de rust.

Beslissende strafschop

In de tweede helft bleef FC Eindhoven aandringen en kreeg het opnieuw grote kansen. Vooral Buifrahi en Siegert Baartmans waren dicht bij een tweede doelpunt. Jong PSV bleef echter ook gevaarlijk en doelman Jort Borgmans hield FC Eindhoven met enkele reddingen in de wedstrijd.

In de 76e minuut kreeg Jong PSV een penalty na een discutabele beslissing van de scheidsrechter. Austyn Jones benutte de strafschop en bracht de bezoekers op een 1-2 voorsprong. FC Eindhoven probeerde nog tevergeefs iets terug te doen, maar de gelijkmaker bleef uit.

Volgende wedstrijd

De nederlaag betekent dat FC Eindhoven zich nu moet richten op de volgende wedstrijd. Dinsdag staat een bekerduel tegen FC Volendam op het programma. Dit wordt de derde thuiswedstrijd op rij voor de Blauwwitten, die om acht uur ’s avonds aftrappen.