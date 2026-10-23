Stroomstoring in Diessen: herstel verwacht rond kwart voor twee

In Diessen, gemeente Hilvarenbeek, is sinds kwart voor elf 's avonds een stroomstoring actief. De oorzaak is nog niet bekend, en het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor twee 's nachts is opgelost.

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Een stroomstoring treft Diessen, een plaats in de gemeente Hilvarenbeek. De storing begon om kwart voor elf vanavond. Het is nog niet duidelijk wat de storing veroorzaakt heeft of hoeveel adressen getroffen zijn.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. De postcode 5087 valt binnen het getroffen gebied. Volgens een verwachting wordt de stroomvoorziening rond kwart voor twee 's nachts hersteld.