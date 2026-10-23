FC Den Bosch speelt gelijk tegen MVV Maastricht

FC Den Bosch heeft vrijdagavond in eigen huis gelijkgespeeld tegen MVV Maastricht. Het duel in Stadion De Vliert eindigde in 2-2, na een bewogen tweede helft waarin de Bosschenaren met tien man kwamen te staan. Sebastian Karlsson Grach en Boumassaoudi scoorden voor de thuisploeg, maar MVV sloeg tweemaal terug.

Gevonden voor jou

De wedstrijd begon goed voor FC Den Bosch, dat al vroeg op voorsprong kwam. Na een individuele actie van Monzialo maakte Karlsson Grach de openingstreffer. De Bosschenaren hadden het initiatief, maar slaagden er niet in om de voorsprong uit te breiden. MVV Maastricht kwam vlak na rust op gelijke hoogte door een directe hoekschop van Klaasen.

FC Den Bosch herpakte zich snel en bracht via Boumassaoudi opnieuw de stand op 2-1. De aanvaller controleerde een voorzet met zijn borst en schoot beheerst raak. Ondanks een sterkere fase van de thuisploeg wist MVV Maastricht weer gelijk te maken. Dicke kopte een hoekschop in de verre hoek en bracht de spanning terug.

Rode kaart en spannende slotfase

De wedstrijd kantelde in de 79e minuut toen doelman Van de Merbel een rode kaart kreeg na een ingreep buiten het strafschopgebied. Invaller Murre maakte zijn debuut en moest de laatste minuten standhouden tegen een aandringend MVV. Klaasen raakte de paal, maar verder kwamen de bezoekers niet meer tot scoren.

Het gelijkspel betekent dat FC Den Bosch genoegen moet nemen met één punt, na lange tijd uitzicht te hebben gehad op een overwinning. Volgende week speelt de ploeg op zondag uit tegen FC Emmen. De wedstrijd begint om half drie ’s middags.