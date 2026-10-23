NAC Breda en Heracles Almelo spelen gelijkspel

NAC Breda heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. Koploper Heracles kwam op bezoek in Breda en het duel bleef tot de laatste minuut spannend. NAC kwam al vroeg op voorsprong, maar Heracles wist snel gelijk te maken. Ondanks vechtlust en kansen bleef een overwinning voor NAC uit.

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De wedstrijd begon met een wijziging in de opstelling van NAC Breda. Rio Hillen raakte aan het einde van de trainingsweek geblesseerd, waardoor Fredrik Oldrup Jensen zijn plaats in het centrum van de verdediging overnam. Voor aanvang van het duel werd ook stilgestaan bij de Poolse bevrijders van Breda, die de stad 82 jaar geleden op 29 oktober bevrijden. Daarnaast was er een eerbetoon aan de recent overleden Bredase kastelein Ger Couvreur, een trouwe NAC-supporter.

Het duel begon voortvarend voor NAC. Jan Van den Bergh kreeg in de vijfde minuut al een grote kopkans. Niet veel later zorgde Charles-Andreas Brym met zijn zevende doelpunt van het seizoen voor de 1-0 voorsprong. Heracles Almelo kwam echter snel langszij via een benutte strafschop van Tristan van Gilst na een lichte overtreding van Van den Bergh. Tot de rust bleef het spel onder herfstachtige omstandigheden op en neer gaan, zonder grote kansen.

Spanning na rust

Na de pauze zette NAC alles op alles om de winst binnen te halen. Het stormachtige weer bleef onveranderd, maar NAC kreeg de wind in de rug. Moussa Soumano bood Jan Van den Bergh nog een kans, maar het lukte niet om te scoren. Het spel werd vaak onderbroken door overtredingen en beide ploegen kregen weinig ruimte om gevaarlijk te worden.

Ondanks de vechtlust van NAC, met spelers zoals Max Balard die alles gaven, bleef het bij een gelijkspel. Trainer en supporters zullen ongetwijfeld het gevoel hebben dat de ploeg op basis van inzet meer had verdiend.

Voor NAC Breda wacht nu een drukke periode. Aanstaande woensdag speelt de ploeg in Amsterdam tegen JOS Watergraafsmeer in het bekertoernooi. Daarna volgen twee uitwedstrijden tegen Jong PSV en FC Dordrecht.