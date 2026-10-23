Stroomstoring in Roosendaal, oorzaak nog onbekend

In Roosendaal is sinds kort een stroomstoring. De storing begon rond één uur ’s nachts en de oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem tegen kwart over vier ’s ochtends is opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 4705. Hoeveel adressen hierdoor zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening en het onderhoud van de kabels in de regio.

Volgens de huidige planning wordt de storing naar verwachting in Roosendaal rond kwart over vier ’s ochtends verholpen. Tot die tijd blijft het onduidelijk hoe lang sommige bewoners zonder stroom zitten.