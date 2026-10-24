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Stroomstoring in Klundert: herstel verwacht rond acht uur

Aangepast

In Klundert, gemeente Moerdijk, is sinds vijf voor vijf vanochtend een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog niet bekend en herstel wordt rond acht uur verwacht.

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De storing begon vroeg vanochtend en trof het postcodegebied 4791. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen precies zonder stroom zitten. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing.

Volgens de laatste informatie wordt verwacht dat het probleem om acht uur ’s ochtends is verholpen. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

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