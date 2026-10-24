Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond kwart voor negen

In Breda is sinds vanochtend vijf over half zes een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en naar verwachting wordt de storing rond kwart voor negen opgelost.

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De stroomstoring in Breda begon om vijf over half zes vanochtend. Het gaat om postcodegebied 4811 en de oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het stroomnetwerk.

De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor negen is opgelost. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn.