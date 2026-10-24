Auto crasht in Boekel: bushalte sneuvelt, lantaarnpaal uit grond gereden

Een automobilist heeft vrijdagnacht met zijn auto een bushalte geramd naast de Volkelseweg in Boekel. Dit gebeurde rond halftwee, vlakbij het buurtschap Peelsehuis. De bestuurder is aangehouden vanwege rijden onder invloed en meegenomen naar een politiebureau.

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De bestuurder reed over de Volkelseweg richting Boekel toen hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Naast de bushalte sneuvelde bij de crash ook een lantaarnpaal. Die werd finaal uit de grond gereden. Daarna kwam de auto in een greppel tot stilstand.

De weg en het fietspad was na de crash bezaaid met brokstukken en glasscherven. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. De weg was een tijd lang afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden.

Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken.