Auto crasht in Breda en eindigt tegen muur, bestuurder gewond

Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Kadijk in Breda. Het ging mis toen de bestuurder de afrit naar de Oosterhoutseweg wilde nemen. Die afrit was door de hevige regenval glad. De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt en crashte met de auto tegen een stenen muur.

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Door de klap belandden stenen van de muur in de berm en op het fietspad. Een ambulance heeft de bestuurder naar een ziekenhuis gebracht. De politie sloot de afrit na het ongeluk tijdelijk af. De auto raakte bij de crash zwaar beschadigd.