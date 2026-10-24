Navigatie overslaan
Ontdek

Auto crasht in Breda en eindigt tegen muur, bestuurder gewond

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Kadijk in Breda. Het ging mis toen de bestuurder de afrit naar de Oosterhoutseweg wilde nemen. Die afrit was door de hevige regenval glad. De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt  en crashte met de auto tegen een stenen muur. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de klap belandden stenen van de muur in de berm en op het fietspad. Een ambulance heeft de bestuurder naar een ziekenhuis gebracht. De politie sloot de afrit na het ongeluk tijdelijk af. 

De auto raakte bij de crash zwaar beschadigd.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.