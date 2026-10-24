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Stroomstoring in Etten-Leur

Aangepast

De stroomstoring in Etten-Leur is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf vanochtend kwart over zes zonder elektriciteit. De storing was rond kwart voor acht verholpen.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is misgegaan. Het ging om een klein gebied binnen het postcodegebied 4871 in de gemeente Etten-Leur.

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