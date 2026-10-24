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Ravage bij Gilze: vrachtwagen en auto in brand na botsing, auto onder truck

Aangepast
De brandweer bestreed het vuur (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
De brandweer bestreed het vuur (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een vrachtwagen en een auto zijn zaterdagochtend in brand gevlogen nadat ze botsten op de Langenbergseweg bij Gilze. Een van de twee voertuigen zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie laat weten dat de auto grotendeels onder de vrachtwagen is beland.  Hoe de botsing kon gebeuren, wordt onderzocht.

Ravage
Hoeveel slachtoffers er zijn, kan de politie nog niet zeggen. De brandweer heeft de vrachtwagen en de auto geblust. 

De Langenbergseweg blijft vanwege de ravage voorlopig afgesloten.

  • De vlammen sloegen uit de vrachtwagen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    De vlammen sloegen uit de vrachtwagen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de bluswerkzaamheden werd een deel van de weg afgesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De vrachtwagen vatte vlam op de Langenbergseweg bij Gilze (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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