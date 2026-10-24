Ravage bij Gilze: vrachtwagen en auto in brand na botsing, auto onder truck

Een vrachtwagen en een auto zijn zaterdagochtend in brand gevlogen nadat ze botsten op de Langenbergseweg bij Gilze. Een van de twee voertuigen zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen.

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De politie laat weten dat de auto grotendeels onder de vrachtwagen is beland. Hoe de botsing kon gebeuren, wordt onderzocht.

Ravage

Hoeveel slachtoffers er zijn, kan de politie nog niet zeggen. De brandweer heeft de vrachtwagen en de auto geblust. De Langenbergseweg blijft vanwege de ravage voorlopig afgesloten.