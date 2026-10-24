Tilburg Trappers wint met 8-1 dankzij hattrick van captain

Tilburg Trappers heeft vrijdagavond overtuigend gewonnen van TecArt Black Dragons Erfurt. In een uitverkocht IJssportcentrum eindigde de wedstrijd in 8-1. Teamcaptain Reno De Hondt speelde een hoofdrol met een hattrick en werd verkozen tot Man of the Match.

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Tilburg Trappers begon de wedstrijd met een vertraging van een half uur, omdat de bezoekers uit Erfurt door verkeersproblemen later arriveerden. Ondanks het wachten zat de sfeer er meteen goed in. De ploeg van coach Danny Albrecht domineerde vanaf de openingsfase en stelde het publiek niet teleur.

De eerste treffer liet niet lang op zich wachten. Donny van Belkom zorgde na ruim vijf minuten spelen voor de 1-0, terwijl Phill Marinaccio even later de voorsprong verdubbelde. Trappers speelde overtuigend en gaf de bezoekers weinig kansen om terug in de wedstrijd te komen.

Sterke tweede periode

In de tweede periode kende Trappers een wat minder scherpe start, maar liet opnieuw zien over een sterk team te beschikken. Marinaccio scoorde zijn tweede doelpunt van de avond tijdens een ondertalssituatie en Max Hermens voegde later een prachtige treffer toe. Na twee periodes stond het 4-0.

Hoewel doelman Danylo Douma een sterke wedstrijd keepte, moest hij in de derde periode toch een tegendoelpunt incasseren. Petr Gulda scoorde voor de bezoekers, maar dat deed niets af aan de Tilburgse overmacht. Met nog vier doelpunten, waaronder drie van Reno De Hondt, stelde Trappers de overwinning veilig.

Hattrick en erkenning

Teamcaptain Reno De Hondt was de grote uitblinker van de avond. Hij scoorde drie keer en ontving na afloop de titel Man of the Match. Samen met zijn dochtertje betrad hij het ijs om het applaus van het publiek in ontvangst te nemen. De captain was lovend over zijn teamgenoten en benadrukte de kracht van de ploeg.

Tilburg Trappers kan met vertrouwen vooruitkijken naar het volgende duel. Zondag speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen de Saale Bulls in Halle. Hoewel de tegenstander wisselvallige prestaties laat zien, verwacht Trappers een stevige strijd op het ijs. Het team wil de intensiteit en scherpte van vrijdag meenemen om opnieuw punten te pakken.