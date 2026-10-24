Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond half één

In Breda is sinds vanochtend een stroomstoring actief. De storing begon om twintig over negen en treft postcodegebied 4811. De oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half één is opgelost.

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De stroomstoring in Breda is vanmorgen begonnen en zorgt ervoor dat adressen in postcodegebied 4811 zonder elektriciteit zitten. Het exacte aantal getroffen adressen is nog onbekend. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, wordt de oorzaak van de storing nog onderzocht.

De verwachting is dat de storing rond half één 's middags verholpen zal zijn. Tot die tijd wordt er gewerkt aan een oplossing.