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Stroomstoring treft bijna 10.000 adressen in Eindhoven

Aangepast

Een stroomstoring in Eindhoven heeft sinds vanochtend bijna 10.000 adressen getroffen. De storing begon om twee minuten voor elf en naar verwachting is het probleem rond één uur ’s middags opgelost.

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De netbeheerder is bezig met het herstellen van de stroomvoorziening. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht.

De storing treft meerdere postcodegebieden in Eindhoven, waaronder 5612 en 5631. Het gaat om een omvangrijk gebied in de stad.

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