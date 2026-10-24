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Drie auto’s botsen op elkaar in Lierop

Aangepast
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Op de Stipdonk bij Lierop zijn zaterdagochtend drie auto’s achter op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar een ziekenhuis gebracht te worden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de automobilisten reed in een leenauto van een schadebedrijf, omdat deze eerder bij een ander ongeluk betrokken was.

Hoe het ongeluk zaterdagochtend kon gebeuren, wordt onderzocht. De drie auto’s worden door een bergingsbedrijf opgehaald.

Op de plaats van de botsing zijn al vaker ongelukken gebeurd. 

  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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