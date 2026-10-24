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Drie auto’s botsen op elkaar in Lierop
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Op de Stipdonk bij Lierop zijn zaterdagochtend drie auto’s achter op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar een ziekenhuis gebracht te worden.
Een van de automobilisten reed in een leenauto van een schadebedrijf, omdat deze eerder bij een ander ongeluk betrokken was.
Hoe het ongeluk zaterdagochtend kon gebeuren, wordt onderzocht. De drie auto’s worden door een bergingsbedrijf opgehaald.
Op de plaats van de botsing zijn al vaker ongelukken gebeurd.
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