Vrouw mishandeld in trein, duo aangehouden

Een vrouw is maandagmiddag mishandeld in de trein van Den Bosch naar Tilburg. Het slachtoffer raakte gewond aan haar hoofd. Ook werden diverse spullen van haar vernield. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend.

De twee mensen die bij deze mishandeling betrokkenen waren, stapten nog voor de trein rond halfvijf 's middags vertrok, uit de trein op perron 6A van het station in Den Bosch.

Die twee zijn aangehouden, maar de politie zoekt nog nieuwe getuigen van de mishandeling. Mensen die in deze trein zaten, maar ook mensen die zich op dat moment op het perron bevonden en hebben gezien wat er aan de mishandeling vooraf ging, wordt gevraagd zich te melden.