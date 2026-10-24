Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring door graafschade in Casteren

In Casteren, gemeente Bladel, is sinds tien over half één vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

Gevonden voor jou

De stroomstoring begon om twaalf uur zevenendertig. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, verwacht dat de storing rond kwart voor vier vanmiddag verholpen is.

De storing treft postcodegebied 5529. Kabelschade door graafwerkzaamheden, ook wel graafschade genoemd, is de oorzaak van het probleem.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.