Stroomstoring door graafschade in Casteren

In Casteren, gemeente Bladel, is sinds tien over half één vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

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De stroomstoring begon om twaalf uur zevenendertig. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, verwacht dat de storing rond kwart voor vier vanmiddag verholpen is.

De storing treft postcodegebied 5529. Kabelschade door graafwerkzaamheden, ook wel graafschade genoemd, is de oorzaak van het probleem.