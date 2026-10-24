Stroomstoring in Deurne door graafschade

In Deurne zitten sinds vanmiddag kwart voor één minder dan 25 adressen zonder stroom. De stroomstoring is ontstaan door graafwerkzaamheden waarbij een kabel is beschadigd. Naar verwachting is het probleem rond vijf uur opgelost.

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De stroomstoring treft adressen in het postcodegebied 5751 in Deurne. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, wordt hard gewerkt aan een oplossing.

De oorzaak van de storing is graafschade. Dit betekent dat een kabel per ongeluk is geraakt tijdens werkzaamheden in de grond.

De storing begon vanmiddag rond kwart voor één. De verwachting is dat de stroomvoorziening rond vijf uur weer hersteld zal zijn.