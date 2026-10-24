Verzorgster Beekse Bergen in kritieke toestand na aanval panter

Een verzorgster van safaripark Beekse Bergen is zaterdagochtend zwaargewond geraakt nadat ze werd aangevallen door een Perzische panter. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Collega's vonden de vrouw rond elf uur in een van de binnenverblijven van het panterverblijf. Het park was toen al één uur open. Ze sloegen direct alarm. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

"Bij het incident waren geen bezoekers betrokken. We onderzoeken momenteel wat er precies is gebeurd", laat eens woordvoerder van de Beekse Bergen weten. "Onze eerste zorg gaat uit naar onze collega en diens naasten."

De verzorgster was met een andere collega aan het werk. Die was volgens de woordvoerder niet met haar in het verblijf, maar wel in de buurt. Het is niet duidelijk wat de collega heeft gezien of meegekregen. "We hebben slachtofferhulp ingeschakeld", zegt de woordvoerder.

Het slachtoffer is met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Haar familie is op de hoogte. De politie informeert de arbeidsinspectie.