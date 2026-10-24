Gemeente Gemert-Bakel onderzoekt verkeersveiligheid in Handel

De gemeente Gemert-Bakel heeft met het Dorpsoverleg Handel gesproken over verkeersveiligheid. Tijdens het gesprek is onder meer besproken hoe verkeersgegevens worden verzameld en beoordeeld. Ook is vooruitgeblikt op mogelijke veranderingen door de komst van het nieuwe Commanderij College. In november volgt een dorpsschouw.

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Het Dorpsoverleg Handel heeft onlangs een kennismakingsgesprek gehad met wethouder Toon Coopmans en verkeerskundige Court Smulders van de gemeente Gemert-Bakel. Het gesprek ging vooral over het verzamelen en beoordelen van verkeersgegevens en de mogelijkheden om verkeersveiligheid te verbeteren.

De verkeerskundige legde uit dat veel gegevens tegenwoordig afkomstig zijn van mobiele telefoons en navigatiesystemen. Hiermee worden snelheden, routes en verkeersdrukte geanalyseerd. De gemeente werkt meestal met metingen over een volledig etmaal, wat verschilt van kortere metingen die inwoners zelf uitvoeren. Hierdoor komen resultaten niet altijd overeen.

Plannen voor verkeersveiligheid

Hoewel de gemeente de verkeersdrukte en spitsmomenten kent, zijn grote aanpassingen aan het verkeer niet eenvoudig te realiseren. De focus ligt daarom op het verbeteren van veiligheid voor voetgangers en fietsers. Veranderingen worden vaak gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals riolering en onderhoud, om kosten te besparen en overlast te beperken.

Er is ook gesproken over de mogelijke nieuwbouw van het Commanderij College op de locatie Time Out. Dit kan zorgen voor meer schoolgaande jeugd op de fiets door Handel. Volgens de gemeente kan dit helpen bij het verkrijgen van budget voor verkeersveiligheidsmaatregelen.

Dorpsschouw in november

Niet alle wensen kunnen direct worden uitgevoerd, maar het gesprek verliep constructief. In november zal een dorpsschouw plaatsvinden, waarbij de wethouder en verkeerskundige zelf door Handel lopen om verkeersknelpunten en kansen te bekijken. Dit gebeurt onder andere op momenten dat de school uitgaat.