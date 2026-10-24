Guus Beaumont verkozen tot Speler van de Periode

Guus Beaumont is uitgeroepen tot de Malelions Speler van de Periode. De middenvelder van FC Eindhoven viel op door zijn prestaties in de eerste periode van het Keuken Kampioen Divisie seizoen. Beaumont kwam afgelopen zomer transfervrij over van Almere City FC.

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Guus Beaumont heeft de Malelions Speler van de Periode-prijs in ontvangst mogen nemen. Hij maakte indruk in zijn eerste maanden bij FC Eindhoven en speelde een belangrijke rol in de eerste competitiewedstrijden van het seizoen.

De middenvelder werd deze zomer zonder transfersom overgenomen van Almere City FC. Sindsdien heeft hij zijn plek weten te vinden in het team en laat hij regelmatig zien wat hij in huis heeft. Zijn prestaties werden door supporters gewaardeerd, wat resulteerde in de uitverkiezing.

Goede start bij FC Eindhoven

Beaumont is een vaste waarde geworden in het elftal van FC Eindhoven. Zijn bijdrage op het middenveld heeft geholpen bij het behalen van goede resultaten in de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie. Het team hoopt deze lijn voort te zetten in de komende wedstrijden.

Het winnen van de Speler van de Periode-prijs is een mooie erkenning voor de inspanningen van Beaumont. Hij heeft zich snel aangepast aan zijn nieuwe club en is een belangrijk onderdeel van het succes van FC Eindhoven.