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Auto keert op weg in Den Bosch en raakt bromfietser die hard onderuit gaat
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Een bromfietser is zaterdagmiddag rond kwart voor een gewond geraakt op de Tolbrugstraat in Den Bosch. Een automobiliste keerde op de weg en raakte daarbij de bromfietser die hard onderuit ging.
Meerdere agenten en twee ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk en ook een traumahelikopter landde.
De bromfietser werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.
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