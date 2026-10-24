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Auto keert op weg in Den Bosch en raakt bromfietser die hard onderuit gaat

Aangepast
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink

Een bromfietser is zaterdagmiddag rond kwart voor een gewond geraakt op de Tolbrugstraat in Den Bosch. Een automobiliste keerde op de weg en raakte daarbij de bromfietser die hard onderuit ging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere agenten en twee ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk en ook een traumahelikopter landde.

De bromfietser werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink

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