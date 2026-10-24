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Man gewond na ongeluk met terreinautootje op Experience Island

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Een man raakte gewond na een ongeluk met een terreinautootje in Loon op Zand (foto: Persbureau Heitink).
Een man raakte gewond na een ongeluk met een terreinautootje in Loon op Zand (foto: Persbureau Heitink).

Een man is zaterdagochtend gewond geraakt na een ongeluk met een terreinautootje op evenementenlocatie Experience Island in Loon op Zand. De kleine auto was in een bocht op z'n kant terechtgekomen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

EHBO-medewerkers verleenden eerste hulp bij het slachtoffer. Toen de ambulance aankwam, werd de gewonde op een brancard naar de ambulance gedragen. Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht.

Ondertussen werd het terreinautootje weer op z'n wielen gezet en werd de weg weer vrijgemaakt.

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