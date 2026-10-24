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Brandweer zaagt gevaarlijke boom om in Kaatsheuvel
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De brandweer heeft zaterdagmiddag een gevaarlijke boom in Kaatsheuvel omgezaagd. Voorbijgangers zagen dat de boom scheef stond en deels uit de grond was losgescheurd. De boom dreigde om te vallen.
De boom stond bij het fietspad aan de Jan de Rooystraat. De brandweer heeft 'm omgezaagd en in stukken aan de kant gelegd. De gemeente komt op een later moment opruimen.
De politie had de straat tijdens de werkzaamheden afgesloten. Na de klus werd die weer vrijgegeven.
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