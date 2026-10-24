Stroomstoring in Breda treft minder dan 100 adressen

In Breda zijn sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom door een storing. De onderbreking begon om half vier en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half tien vanavond is opgelost.

Gevonden voor jou

Volgens de netbeheerder hangt de storing samen met een eerdere onderbreking of werkzaamheden. Het gaat om adressen in de postcodegebieden 4811JZ en 4811PE.

De monteurs zijn op dit moment bezig om het probleem te verhelpen. Voor de getroffen bewoners in Breda betekent dit dat ze naar verwachting nog enkele uren zonder stroom zullen zitten.