Panteraanval Beekse Bergen: verzorgster geopereerd, toestand 'zorgelijk'

De toestand van de verzorgster die zaterdagochtend werd aangevallen door een panter in Beekse Bergen is zorgelijk. De vrouw, die al 25 jaar werkt bij het dierenpark in Hilvarenbeek, raakte zwaargewond bij de aanval door een Perzische panter. Ze wordt geopereerd.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vrouw maakte rond elf uur samen met een collega een ronde bij de roofdieren, maar was op het moment van de aanval alleen bij de bewuste panter. Na de aanval kon de vrouw haar collega’s nog zelf informeren via de portofoon. Ze werd gevonden in het panterverblijf. Collega's sloegen direct groot alarm. Hulpdiensten rukten uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Toestand zorgelijk

Martin van Hees, hoofd dierenverzorging van Beekse Bergen, reageerde zaterdagmiddag geschokt op het incident. "Op dit moment is de vrouw in het ziekenhuis en wordt geopereerd, haar toestand is zorgelijk. We weten dat er een risico is als je met gevaarlijke dieren werkt, maar dit wil je nooit meemaken."

Hoe de panter en de vrouw op hetzelfde moment in hetzelfde verblijf konden zijn, is nog niet bekend. "Dat onderzoeken we, we weten niet precies wat er gebeurd is. Haar directe collega heeft de hulproep gehoord en is haar te hulp geschoten." Alert op veiligheid

De aangevallen vrouw werkte al 25 jaar bij Beekse Bergen. Van Hees: "Het is een heel ervaren dierenverzorgster, altijd heel alert op veiligheid. Het is dieptriest dat dit incident heeft plaatsgevonden. We wachten nu eerst af hoe het met haar gaat." Panter wordt niet afgemaakt

Beekse Bergen heeft twee Perzische panters, die binnen zaten vanwege storm Austen die vrijdagavond over Nederland raasde. Welke van de twee de vrouw heeft aangevallen, weet Van Hees nog niet. "Maar met de panter gaan we niets doen. Die heeft gewoon in zijn verblijf gezeten en gedaan wat-ie deed. Het dier kan er verder niets aan doen." Van Hees was zelf thuis toen hij hoorde over de aanval. "Dit is een dag die je nooit wilt meemaken, maar we weten dat zoiets kan gebeuren als je werkt met gevaarlijke dieren." De Arbeidsinspectie heeft zaterdag meteen onderzoek gedaan. Beekse Bergen zelf voert ook onderzoek uit naar hoe de panter de vrouw kon aanvallen.