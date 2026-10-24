Verzorgster Beekse Bergen geopereerd na panteraanval, situatie 'zorgelijk'

De dierenverzorgster die zaterdagochtend zwaargewond raakte na een aanval door een panter in de Beekse Bergen, is inmiddels geopereerd. "De operatie is naar behoren verlopen, maar haar situatie blijft zorgelijk", laat een woordvoerder van het dierenpark in Hilvarenbeek zaterdagavond weten.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vrouw, die al 25 jaar bij de Beekse Bergen werkt, maakte rond elf uur samen met een collega een ronde bij de roofdieren, maar was op het moment van de aanval alleen bij de bewuste Perzische panter. Na de aanval kon de vrouw haar collega’s nog zelf informeren via de portofoon. Ze werd gevonden in het panterverblijf. Collega's sloegen direct groot alarm. Hulpdiensten rukten uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze was op dat moment nog wel bij kennis. 'Iets foutgegaan'

Normaal gesproken is het werk zo ingericht dat medewerkers nooit in dezelfde ruimte zijn als de roofdieren. "Daar is iets foutgegaan, maar we weten nog niet wat. In het verblijf hangen geen camera's en ze was alleen aan het werk", zegt de parkwoordvoerder.

Martin van Hees, hoofd dierenverzorging van Beekse Bergen, reageerde zaterdagmiddag geschokt op het incident. "We weten dat er een risico is als je met gevaarlijke dieren werkt, maar dit wil je nooit meemaken." Alert op veiligheid

De aangevallen vrouw werkte al 25 jaar bij Beekse Bergen. Van Hees: "Het is een heel ervaren dierenverzorgster, altijd heel alert op veiligheid. Het is dieptriest dat dit incident heeft plaatsgevonden. We wachten nu eerst af hoe het met haar gaat." Panter wordt niet afgemaakt

Beekse Bergen heeft twee Perzische panters, die binnen zaten vanwege storm Austen die vrijdagavond over Nederland raasde. Welke van de twee de vrouw heeft aangevallen, weet Van Hees nog niet. "Maar met de panter gaan we niets doen. Die heeft gewoon in zijn verblijf gezeten en gedaan wat-ie deed. Het dier kan er verder niets aan doen." Van Hees was zelf thuis toen hij hoorde over de aanval. "Dit is een dag die je nooit wilt meemaken, maar we weten dat zoiets kan gebeuren als je werkt met gevaarlijke dieren." De Arbeidsinspectie heeft zaterdag meteen onderzoek gedaan. Beekse Bergen zelf voert ook onderzoek uit naar hoe de panter de vrouw kon aanvallen.