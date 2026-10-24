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Man opgepakt in Bergen op Zoom, mogelijk verband met gevonden sieraden
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De politie heeft vrijdagavond een 45-jarige man uit Terneuzen aangehouden in een winkel in Bergen op Zoom. Diezelfde avond is ook een 19-jarige man in het Zeeuwse Goes opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting. De aanhoudingen lijken met elkaar te maken te hebben, laat een politiewoordvoerder weten.
De mannen zou zich voor hebben gedaan als nepagent en agent van een verzekeringsmaatschappij, meldt de politie zaterdag.
Bij de aanhouding in Goes zijn sieraden gevonden, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komen. Mogelijk zijn de sieraden afkomstig uit Bergen op Zoom, maar de politie sluit ook niet uit dat ze uit Zeeland komen.
De politie is benieuwd of mensen de sieraden herkennen.
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