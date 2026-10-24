Man opgepakt in Bergen op Zoom, mogelijk verband met gevonden sieraden

De politie heeft vrijdagavond een 45-jarige man uit Terneuzen aangehouden in een winkel in Bergen op Zoom. Diezelfde avond is ook een 19-jarige man in het Zeeuwse Goes opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting. De aanhoudingen lijken met elkaar te maken te hebben, laat een politiewoordvoerder weten.

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De mannen zou zich voor hebben gedaan als nepagent en agent van een verzekeringsmaatschappij, meldt de politie zaterdag.