Nieuw ontwerp kerkplein besproken in Handel

Tijdens de jaarvergadering van het Dorpsoverleg in Handel is het nieuwe ontwerp voor het kerkplein uitgebreid besproken. Ook kwamen plannen voor verkeersveiligheid en andere ontwikkelingen in het dorp aan bod. De bijeenkomst vond plaats op 23 september in De Specht.

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Het Dorpsoverleg in Handel heeft tijdens de jaarvergadering verschillende onderwerpen behandeld. Een van de belangrijkste punten was het ontwerp voor het kerkplein. De werkgroep Verkeer wil betrokken worden bij het plan om de verkeersveiligheid goed mee te nemen. Er zijn zorgen geuit over de aanleg van een stoep rondom het grasveld vanwege kosten en beperkte uitwijkmogelijkheden. Begrafenisauto’s blijven doorrijden, terwijl andere voertuigen rondom de kerk parkeren.

Daarnaast is er gesproken over een interactieve infozuil die in het dorp geplaatst wordt. Deze zuil biedt zoekfuncties en moet door beheerders actief gevuld worden met informatie. Het is belangrijk dat de zuil geen zicht belemmert. Verder zijn er vragen gerezen over bouwactiviteiten, zoals het project op de oude Bron en Heerebosch 3. Het Dorpsoverleg wil concrete informatie delen om onrust onder inwoners weg te nemen.

Plannen verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een prioriteit in Handel. Het plan voor het Penitentenpad roept vragen op, omdat de weg mogelijk weer toegankelijk wordt voor auto’s. Destijds werd de weg afgesloten om veiligheidsredenen. Met de komst van nieuwe woningen is deze reden nog steeds relevant.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid, onder leiding van Jorgen van de Crommenacker, presenteerde verontrustende resultaten uit eigen metingen. Gemeentelijke metingen gaven een ander beeld doordat ze vlak bij een verkeersdrempel zijn uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan verbeteringen, zoals de aanpak van trottoirs en communicatie met bedrijven in de omgeving.

Andere onderwerpen

Ook andere ontwikkelingen kwamen aan bod, zoals de Rooye Asch waar het water ondergronds wordt verbonden met de plas. De grindweg blijft open en nieuwe parkgasten bereiken het gebied via de Fuik. Verder trok de pumptrack veel bezoekers en verloopt het gebruik ervan goed.

De voorzitter sloot de vergadering af en bedankte de aanwezigen voor hun betrokkenheid. De volgende vergadering staat gepland op maandag 9 november.