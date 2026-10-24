Herfstwandeling door de Meelakkers in Heeze

Op zondag 15 november organiseert IVN Heeze-Leende een herfstwandeling door de Meelakkers. De tocht start om twee uur ’s middags bij de kruising van het fietspad en de Huisvenseweg in Heeze. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdek je dit bijzondere natuurgebied, dat in de herfst op zijn mooist is.

Gevonden voor jou

De Meelakkers, gelegen in Heeze, biedt een gevarieerd landschap met goudkleurige bomen, mistige bossen en geheimzinnige vennen. Tijdens de publiekswandeling nemen ervaren gidsen van IVN Heeze-Leende je mee op ontdekkingstocht door dit unieke gebied. Ze delen weetjes over de planten, bomen en dieren die hier te vinden zijn.

Onderweg speur je naar sporen van reeën of wilde zwijnen en leer je hoe het landschap zich heeft ontwikkeld. Het gebied is een mix van natuur en cultuur, waarbij je ziet hoe het landschap weer terugkeert naar zijn natuurlijke staat. De herfst maakt deze wandeling extra bijzonder door de kleuren, geuren en het sprookjesachtige karakter van de omgeving.

Geschikt voor iedereen

De wandeling is toegankelijk voor jong en oud. Of je nu een ervaren wandelaar bent of gewoon zin hebt in een frisse neus en een mooi verhaal, iedereen is welkom. Het IVN benadrukt dat deze tocht geschikt is voor het hele gezin en een ontspannende manier biedt om de natuur te beleven.

De wandeling start om twee uur ’s middags bij de kruising van het fietspad en de Huisvenseweg in Heeze. Het IVN nodigt alle natuurliefhebbers uit om de herfst in de Meelakkers te komen ervaren.