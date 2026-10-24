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Stroomstoring in Roosendaal: herstel verwacht rond half drie 's nachts
In Roosendaal is vanavond om half twaalf een stroomstoring ontstaan. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond half drie 's nachts verholpen.
De stroomstoring treft een deel van Roosendaal, in postcodegebied 4701. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Technici van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de stroomkabels, werken momenteel aan een oplossing.
De oorzaak van de storing is nog onbekend, maar wordt onderzocht. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half drie 's nachts is opgelost.
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