Ravage op A67 na aanrijding: auto ramt busje en verkeerslichten en crasht

Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden na een botsing op de A67 bij Ommel. De bestuurder raakte daar met zijn auto een busje met Belgisch kenteken. Na de klap zou de automobilist zijn doorgereden en twee verkeerslichten omver hebben gereden. Uiteindelijk belandde hij met zijn auto enkele honderden meters verderop in een greppel.

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Diverse hulpdiensten kwamen na de crash naar Ommel: drie brandweervoertuigen twee ambulances en meerdere politie-eenheden.

De bestuurder van de auto werd door de agenten meegenomen naar een politiebureau voor verder onderzoek. Een inzittende van het busje moest door de hulpdiensten uit dit voertuig bevrijd worden. De weg van Asten richting Helmond en Deurne werd vanwege de ravage op de weg enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek.