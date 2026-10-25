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Ravage op A67 na aanrijding: auto ramt busje en verkeerslichten en crasht

Aangepast
Het busje raakte bij de aanrijding aanzienlijk beschadigd (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Het busje raakte bij de aanrijding aanzienlijk beschadigd (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden na een botsing op de A67 bij Ommel. De bestuurder raakte daar met zijn auto een busje met Belgisch kenteken. Na de klap zou de automobilist zijn doorgereden en twee verkeerslichten omver hebben gereden. Uiteindelijk belandde hij met zijn auto enkele honderden meters verderop in een greppel. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Diverse hulpdiensten kwamen na de crash naar Ommel: drie brandweervoertuigen twee ambulances en meerdere politie-eenheden. 

De bestuurder van de auto werd door de agenten meegenomen naar een politiebureau voor verder onderzoek. Een inzittende van het busje moest door de hulpdiensten uit dit voertuig bevrijd worden. 

De weg van Asten richting Helmond en Deurne werd vanwege de ravage op de weg enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek. 

  • Twee stoplichten sneuvelden bij de dollemansrit van de automobilist (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    Twee stoplichten sneuvelden bij de dollemansrit van de automobilist (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • De auto eindigde in een greppel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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