Brand verwoest auto's handhavers Waalwijk, politie houdt rekening met opzet

Drie auto's van handhavers zijn zaterdagnacht uitgebrand bij het gemeentehuis in Waalwijk. De brand, onder de overkapping van het gemeentehuis, brak rond kwart voor twee 's nachts uit. De elektrische handhavingsauto's, twee herkenbare en één onopvallende, stonden daar om opgeladen te worden. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

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Vermoedelijk vatte de middelste auto als eerste vlam en sloeg het vuur over naar de auto's daarnaast. Van de voertuigen is weinig overgebleven.

Agenten hebben sporen veiliggesteld en bekijken camerabeelden om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Een takelbedrijf werd ingeschakeld om de uitgebrande voertuigen mee te nemen naar een andere locatie voor verder onderzoek.