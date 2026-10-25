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Brand verwoest auto's handhavers Waalwijk, politie houdt rekening met opzet

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De brandweer bestreed het vuur (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brandweer bestreed het vuur (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Drie auto's van handhavers zijn zaterdagnacht uitgebrand bij het gemeentehuis in Waalwijk. De brand, onder de overkapping van het gemeentehuis, brak rond kwart voor twee 's nachts uit. De elektrische handhavingsauto's, twee herkenbare en één onopvallende, stonden daar om opgeladen te worden. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vermoedelijk vatte de middelste auto als eerste vlam en sloeg het vuur over naar de auto's daarnaast. Van de voertuigen is weinig overgebleven.

 Agenten hebben sporen veiliggesteld en bekijken camerabeelden om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Een takelbedrijf werd ingeschakeld om de uitgebrande voertuigen mee te nemen naar een andere locatie voor verder onderzoek.

  • Van de handhavingsauto's bleef weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Van de handhavingsauto's bleef weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • De politie onderzoekt de brand in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Het vuur zou begonnen zijn bij de middelster auto van de drie en daarna zijn overgeslagen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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