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Drie auto's van handhaving verwoest door brand in Waalwijk

Aangepast
De brandweer bestreed het vuur (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brandweer bestreed het vuur (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Drie elektrische auto’s van handhavers zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand bij het gemeentehuis in Waalwijk. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond kwart voor twee ‘s nachts uit onder de overkapping van het gemeentehuis. Daar stonden de auto’s om op te laden: twee herkenbare handhavingsauto’s en één onopvallende.

Vermoedelijk vatte de middelste auto als eerste vlam. Daarna sloeg het vuur over naar de auto’s ernaast. Van de drie auto’s is weinig over.

Sporen en camerabeelden
Agenten hebben sporen veiliggesteld en bekijken camerabeelden om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Een takelbedrijf nam de uitgebrande auto’s mee naar een andere plek voor verder onderzoek.

  • Van de handhavingsauto's bleef weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Van de handhavingsauto's bleef weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • De politie onderzoekt de brand in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Het vuur zou begonnen zijn bij de middelster auto van de drie en daarna zijn overgeslagen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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