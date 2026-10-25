Drie auto's van handhaving verwoest door brand in Waalwijk

Drie elektrische auto’s van handhavers zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand bij het gemeentehuis in Waalwijk. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

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De brand brak rond kwart voor twee ‘s nachts uit onder de overkapping van het gemeentehuis. Daar stonden de auto’s om op te laden: twee herkenbare handhavingsauto’s en één onopvallende.

Vermoedelijk vatte de middelste auto als eerste vlam. Daarna sloeg het vuur over naar de auto’s ernaast. Van de drie auto’s is weinig over. Sporen en camerabeelden

Agenten hebben sporen veiliggesteld en bekijken camerabeelden om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Een takelbedrijf nam de uitgebrande auto’s mee naar een andere plek voor verder onderzoek.