Navigatie overslaan
Ontdek

Bredanaar met drugs aangehouden: 'Is allemaal voor mezelf'

Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.
Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.

Een 21-jarige automobilist uit Breda is zaterdagnacht aangehouden door de politie. Agenten zagen hem op een vreemde locatie staan. Toen ze de man aanspraken, kwam die met een vreemd verhaal.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De agenten roken bij de auto waarin de man zat een sterke wietlucht. Na onderzoek vonden de agenten veel meer dan een gebruikershoeveelheid verdovende middelen. Volgens de bestuurder zou dit toch echt allemaal voor eigen gebruik zijn geweest.

De man zal zondag verhoord worden.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.