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Bredanaar met drugs aangehouden: 'Is allemaal voor mezelf'
Een 21-jarige automobilist uit Breda is zaterdagnacht aangehouden door de politie. Agenten zagen hem op een vreemde locatie staan. Toen ze de man aanspraken, kwam die met een vreemd verhaal.
De agenten roken bij de auto waarin de man zat een sterke wietlucht. Na onderzoek vonden de agenten veel meer dan een gebruikershoeveelheid verdovende middelen. Volgens de bestuurder zou dit toch echt allemaal voor eigen gebruik zijn geweest.
De man zal zondag verhoord worden.
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