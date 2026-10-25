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Sterke wietlucht verraadt Bredanaar (21) met auto vol drugs

Aangepast
Foto: wijkagenten Breda-Zuidwest/Instagram.
Foto: wijkagenten Breda-Zuidwest/Instagram.

Een 21-jarige automobilist uit Breda is aangehouden met veel meer drugs in zijn auto dan een gebruikershoeveelheid. Volgens de man was het toch echt allemaal voor eigen gebruik. Dat melden de wijkagenten van Breda-Zuidwest op Instagram.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De aanhouding gebeurde zaterdagnacht. Agenten zagen de man met zijn auto op een vreemde plek staan. Toen ze hem aanspraken, kwam hij met een raar verhaal.

Sterke wietlucht
Bij de auto waarin de man zat, roken de agenten een sterke wietlucht. Na onderzoek vonden ze veel meer drugs dan een gebruikershoeveelheid.

De bestuurder hield vol dat alles voor eigen gebruik was. De politie verhoort de man zondag.

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