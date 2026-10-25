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Stroomstoring treft Schijndel, oorzaak onbekend

Aangepast

In Schijndel, gemeente Meierijstad, zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De oorzaak is nog onbekend. De netbeheerder verwacht de storing rond drie uur vanmiddag te hebben opgelost.

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De stroomstoring begon vanochtend rond kwart voor negen en treft een klein aantal adressen in postcodegebied 5482. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van kabels en leidingen, onderzoekt momenteel wat de storing heeft veroorzaakt.

Volgens de netbeheerder wordt gewerkt aan een oplossing en is de verwachting dat de stroom rond drie uur vanmiddag terug is.

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