Stroomstoring treft Ulvenhout: minder dan 25 adressen zonder stroom

In Ulvenhout, gemeente Breda, is vanochtend een stroomstoring ontstaan. Minder dan 25 adressen zitten sinds kwart over zeven zonder stroom. De netbeheerder is aan het werk en verwacht de storing rond drie uur vanmiddag te hebben opgelost.

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De oorzaak van de storing in Ulvenhout is nog niet bekend. De getroffen adressen bevinden zich in het postcodegebied 4851.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt momenteel wat er precies aan de hand is. Tot die tijd wordt gewerkt aan het herstel van de stroomvoorziening.