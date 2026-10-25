Spooroverweg Molenstraat in Vught negen maanden dicht

Vanaf 28 oktober gaat de spooroverweg aan de Molenstraat in Vught maximaal negen maanden dicht. Er wordt gewerkt aan een verdiepte spoorlijn en een nieuw viaduct. Verkeer kan omrijden via de Industrieweg en Laagstraat.

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De afsluiting van de spooroverweg is nodig vanwege de bouw van een verdiepte spoorlijn en een viaduct. Tijdens de werkzaamheden worden damwanden geplaatst en grote hoeveelheden grond afgevoerd. Hierdoor is er onvoldoende ruimte om verkeer veilig langs de bouwplaats te leiden.

Omwonenden en weggebruikers kunnen hinder ervaren door het bouwverkeer en mogelijk geluid of trillingen. De overwegen aan de Esschestraat en Helvoirtseweg blijven wel open, maar deze zullen drukker worden. Extra reistijd is dus niet uit te sluiten.

Omleiding via Industrieweg

Tijdens de afsluiting kunnen automobilisten en fietsers gebruikmaken van de omleidingsroute via de Industrieweg en Laagstraat. De gemeente Vught adviseert bewoners en reizigers om hier rekening mee te houden in hun planning.

De werkzaamheden maken deel uit van het project 'Vught Verdiept', waarbij het spoor op meerdere plekken in de gemeente ondergronds wordt gebracht. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en minder geluidsoverlast in de toekomst.