Rustig najaarsweer na onstuimig weekend: 'Dinsdag wordt opvallend zacht'

Het onstuimige weer van dit weekend maakt komende week plaats voor rustig najaarsweer. Dinsdag wordt het volgens Johnny Willemsen van Weerplaza zelfs ronduit genieten, met zo’n 18 graden. Dat zei hij zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Zondag begon droog, met op veel plaatsen zon en wat stapelwolken. “In de loop van de dag kan een enkel buitje ontstaan, maar de zon houden we erbij”, zegt Willemsen. “Het ziet er dus zeker niet verkeerd uit. Er staat nog wel een stevige wind, maar niet zo sterk als de afgelopen dagen. De temperatuur komt uit op 12 of 13 graden.” In de avond en de nacht naar maandag klaart het op. Het koelt dan af tot een graad of 7.

Maandag begint droog en vrij zonnig. “In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe en gaat het vanuit het westen regenen. Ook dan wordt het 12 of 13 graden, bij een wat aantrekkende zuidenwind in de middag.”

Zachte dinsdag

Dinsdag wordt volgens Willemsen een opvallende dag. “Dan wordt het een stuk zachter. De zuidenwind voert echt zachte lucht aan. Het wordt zo’n 18 graden. Een groot deel van die dag verloopt droog met zon. Aan het einde van de middag of in de avond krijgen we te maken met regen.”

De rest van de week ziet er volgens de weerman van Weerplaza heel rustig uit. “Droog weer, weinig wind en vooral zonnig. Al kan het ook een keer grijs zijn. Een heel ander weerbeeld dan dit weekend.”