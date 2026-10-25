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Onderzoek vondst dode in huis Schijndel: geen sprake van misdrijf

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Agenten hebben zondagochtend een dode gevonden in een huis aan het Meijgraafhof in Schijndel. De politie heeft onderzoek gedaan en meldt zondagavond dat er geen sprake is van een misdrijf.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Dat onderzoek was rond half drie 's middags nog in volle gang. De Forensische Opsporing is druk bezig. "Zij verzamelen en interpreteren sporen die mogelijk meer inzicht geven in de toedracht", meldt de politie.

De politie meldt zondagavond dat het onderzoek is afgerond.

  • Meerdere hulpdiensten rukten uit na de vondst van de dode in Schijndel (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
    Meerdere hulpdiensten rukten uit na de vondst van de dode in Schijndel (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Overleg na de vondst van de dode in Schijndel (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Onderzoek bij het huis in Schijndel waar de dode werd gevonden (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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