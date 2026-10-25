Onderzoek vondst dode in huis Schijndel: geen sprake van misdrijf

Agenten hebben zondagochtend een dode gevonden in een huis aan het Meijgraafhof in Schijndel. De politie heeft onderzoek gedaan en meldt zondagavond dat er geen sprake is van een misdrijf.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Dat onderzoek was rond half drie 's middags nog in volle gang. De Forensische Opsporing is druk bezig. "Zij verzamelen en interpreteren sporen die mogelijk meer inzicht geven in de toedracht", meldt de politie.

De politie meldt zondagavond dat het onderzoek is afgerond.