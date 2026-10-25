Stroomstoring treft Nuland: oorzaak onbekend

De stroomstoring in Nuland is voorbij. Minder dan 25 adressen zaten zondag vanaf tien voor elf 's ochtends zonder stroom. De storing werd om kwart over twaalf opgelost.

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De storing in het dorp Nuland, dat onderdeel is van de gemeente Den Bosch, duurde ruim een uur. Wat de oorzaak is geweest, wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de elektriciteitskabels.