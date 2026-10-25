Verzorgster Beekse Bergen nog niet aanspreekbaar: dit weten we tot nu toe

Een verzorgster van Beekse Bergen is zwaargewond geraakt toen een Perzische panter haar aanviel. Ze is zaterdag geopereerd en de nacht doorgekomen, maar haar toestand blijft heel zorgelijk, zegt een woordvoerder van het park zondagochtend. De vrouw wordt in slaap gehouden en is nog niet aanspreekbaar. Dit weten we tot nu toe.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wat is er gebeurd?

De vrouw, die al 25 jaar bij Beekse Bergen werkt, maakte rond elf uur samen met een collega een ronde bij de roofdieren. Toen ze alleen in het binnenverblijf was, viel een Perzische panter haar aan. Na de aanval heeft de vrouw zelf om hulp geroepen via de portofoon. De verzorgster werd door haar collega’s gevonden in het panterverblijf. Zij sloegen direct groot alarm. Hulpdiensten rukten uit en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe gaat het nu met de verzorgster?

De verzorgster is zaterdag geopereerd. Ze is de nacht doorgekomen, maar haar situatie is nog steeds heel zorgelijk, vertelt een woordvoerder van Beekse Bergen zondagochtend. De vrouw is nog niet aanspreekbaar en wordt in slaap gehouden.