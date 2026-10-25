Al negen meldingen: nieuw platform tegen intimidatie in Bergen op Zoom

Inwoners van Bergen op Zoom kunnen sinds vrijdag online melden dat ze op straat zijn lastiggevallen. Met het nieuwe meldpunt tegen straatintimidatie moet duidelijk worden waar in de stad de probleemplekken liggen. Een melding doen kan helemaal anoniem, maar is volgens projectleider Inge Hansum o zo belangrijk.

Probleemplekken in kaart Met de meldingen wil Bo Diversity, de organisatie achter het platform, laten zien waar de meeste intimidatie gebeurt. Dan kunnen er passende maatregelen komen, zoals meer handhaving. De gemeente is hard bezig met het tegengaan van intimidatie op straat. Het meldpunt is onderdeel van het Plan van aanpak Straatintimidatie 2026-2027.

Heb je kort geleden of langer geleden een onveilige situatie meegemaakt in Bergen op Zoom? Dan kun je dat melden via de website Intimideermijniet.nl . Het platform ging afgelopen vrijdag online. Dat schrijft ZuidWest TV .

“We hebben meldingen écht nodig om te kunnen handelen. En ik weet dat mensen melding-moe zijn, dat snap ik absoluut”, zegt burgemeester Margo Mulder, die bij de lancering een kijkje kwam nemen. “Het is schrikbarend als je weet dat 82 procent van de jonge vrouwen te maken heeft met straatintimidatie.”

Bakfiets in centrum

“Al negen meldingen hebben we binnen”, vertelt projectleider Inge Hansum. Samen met haar collega’s stond ze vrijdagmiddag op de Grote Markt en bij het station om het meldpunt onder de aandacht te brengen. Om extra op te vallen, had het campagneteam een bakfiets bij zich.

Op de bakfiets staan vragen en situaties die voorbijgangers aan het denken moeten zetten. “Het gaat er ook om omstanders tools te geven”, zegt Hansum. “We zien dat omstanders in 70 procent van de gevallen niet ingrijpen als ze het zien gebeuren.”

‘Niet normaal’

Uiteindelijk is een cultuurverandering nodig om intimidatie écht te stoppen, zegt burgemeester Mulder. Het platform is wel een middel om dat te bereiken. “Ik denk dat veel mensen het ondertussen normaal zijn gaan vinden, maar intimidatie is niet normaal”, benadrukt ze.