Geen aanwijzing voor schoten bij hotel, tot politie beelden terugkijkt

Een melding van schoten bij het Van der Valk Hotel in Tilburg leek zaterdagavond vals alarm. Agenten vonden geen aanwijzingen dat er echt was geschoten. Maar toen de politie de camerabeelden terugkeek, bleek dat tóch het geval.

Een melder gaf zaterdagavond rond halfzeven een “verdachte situatie” door aan de politie. Volgens de melder zou er zijn geschoten op de parkeerplaats van het hotel aan de Dokter Bloemenstraat.

Toen agenten bij het hotel aankwamen, was daar niemand meer. Ook waren er geen aanwijzingen dat er vlak daarvoor was geschoten.

Camerabeelden bekeken

Later bekeken de agenten camerabeelden. Op basis van die beelden gaat de politie er nu toch van uit dat er is geschoten. Wat er op de beelden te zien is, is niet bekend.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Niemand raakte gewond.