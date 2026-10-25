Gratis valpreventiemiddag in Vught

Op woensdag 13 november organiseert MOVE Vught een gratis valpreventiemiddag in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Senioren krijgen praktische tips om langer zelfstandig te blijven en valincidenten te voorkomen. Tijdens workshops is er aandacht voor voeding, veilig bewegen en het belang van sport.

Gevonden voor jou

De valpreventiemiddag is bedoeld voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen en meer willen weten over het voorkomen van valpartijen. Het evenement vindt plaats in het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg in Vught. Deelnemers kunnen drie workshops volgen en krijgen tips over voeding, beweging en veiligheid.

Een diëtist legt uit hoe gezonde voeding kan bijdragen aan sterke spieren. Daarnaast geeft een ergotherapeut praktische adviezen om veilig te bewegen in en rondom het huis. Buurtsportcoaches van MOVE Vught laten de deelnemers ervaren wat fysieke activiteit voor hen kan betekenen.

Toegankelijk voor iedereen

De workshops zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het niveau. Sportkleding is niet nodig, maar comfortabele kleding wordt aangeraden. De middag is vooral gericht op senioren die merken dat bewegen moeilijker gaat of die zich willen voorbereiden op een veilige toekomst.

Tijdens het programma is er voldoende ruimte om vragen te stellen. De tips worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de deelnemers.

Praktische informatie

De valpreventiemiddag is op woensdag 13 november van 13.30 tot 17.00 uur, met inloop vanaf 13.15 uur. De locatie is Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12 C in Vught. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 november.

Het evenement wordt georganiseerd door MOVE Vught, in samenwerking met de gemeente Vught en de partners van de Ketenaanpak Valpreventie.