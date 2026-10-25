Mannen opgepakt bij bedrijf dat apparatuur voor brandweer maakt

De politie heeft zaterdagavond drie mannen aangehouden bij een bedrijf in Raamsdonksveer. Het leek erop dat ze wilden inbreken. In hun auto lag inbrekersgereedschap.

Een agent was rond acht uur ‘s avonds in de buurt aan het surveilleren toen hij de drie mannen bij het bedrijf zag staan, achter de beveiligingshekken. Omdat het bedrijf op dat moment dicht was, vond de agent de situatie verdacht.

Gereedschap in auto

De agent besloot de auto van de drie mannen te controleren. Daarin vond de politie het inbrekersgereedschap.

De politie surveilleert de laatste tijd vaker bij het bedrijf, omdat het pneumatische apparatuur maakt: apparatuur die werkt met luchtdruk en die onder meer de brandweer gebruikt. Dieven breken de laatste tijd vaker in bij brandweerkazernes en stelen daar dat soort apparatuur.

Geen vaste woonplaats

De mannen zijn 23, 25 en 40 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van diefstal met inbraak.